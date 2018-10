Elektro-SUV der Premiumliga Die elektrischen Hochsitze rollen an

Jaguar und Land Rover machten sich jahrzehntelang eher durch mäßig verarbeitete Luxuslimousinen und Edelgeländewagen in dunkelgrüner Lackierung mit großvolumigen Verbrennungsmotoren einen Namen. Doch seitdem der indische Tata-Konzern vor mehr als zehn Jahren das Regiment in England übernommen, verantwortliche Positionen mit ehemaligen BMWlern besetzt und die beiden Marken unter dem JLR-Dach mit modernem Design und entsprechender Technik zusammengeführt hat, sieht das Ganze völlig anders aus. Natürlich sind die Volumenunterschiede zum glorreichen Dreigestirn Audi, BMW und Mercedes noch immer gigantisch. Doch nicht nur in Sachen Design werden die indischen Briten im Süden Deutschlands längst als ernsthafte Konkurrenz wahrgenommen.