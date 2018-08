Elektro-Unimog: So fährt das Billig-Elektroauto aCar

Die Straßen sind in Afrika nicht immer die besten, deswegen ist der Allradantrieb Pflicht. Bei Bedarf kann die vordere E-Maschine abgekoppelt werden. Der Antriebsstrang stammt von Bosch. Das Unternehmen beteiligt sich wie etliche andere Firmen, darunter die Zulieferer Mahle und Dräxlmaier, an dem Projekt. Hinten ist eine Starrachse und vorne ein McPherson-Fahrwerk verbaut. Das aCar lässt sich auf der Schotterpiste völlig problemlos fahren: Hügel, Kurven und kleine Schlammpfützen sind keine Herausforderung. Der Prototyp pflügt sich mit der Kraft der zwei Elektromaschinen durch das Gelände. Sogar die Lenkradsäule lässt sich längs verstellen. Plastikteile findet man so gut wie keine, die würden in Afrika nicht lange halten. Solide Materialien, wie Stahl, sind Pflicht. Auch elektrische Fensterheber und eine Servolenkung sucht man vergebens, aber es gibt ein Radio. „Sie verkaufen in Afrika kein Auto ohne ein Radio“, lächelt Sascha Koberstaedt. Die Tests in Ghana und am Victoriasee verlaufen vielversprechend.