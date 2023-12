Elektroauto Chinesischer Technologiekonzern Xiaomi will unter die Top 5 der Autobauer

Der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi hat bei der Präsentation seines ersten Elektroautos ehrgeizige Ziele verkündet. „Durch harte Arbeit in den nächsten 15 bis 20 Jahren werden wir einer der fünf größten Automobilhersteller der Welt werden und danach streben, Chinas gesamte Automobilindustrie anzukurbeln“, kündigte Firmenchef Lei Jun am Donnerstag an.