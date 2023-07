Technisch hat der Ariya gegenüber anderen Nissan-Stromern zugelegt, verpasst allerdings auch aufgrund seiner verzögerten Verfügbarkeit den zumindest zwischenzeitlichen Sprung an die Branchen-Spitze. Beim Batteriesystem setzt Nissan anders als beispielsweise Hyundai und Kia auf die 400-Volt-Technik, was die maximale Schnellladegeschwindigkeit auf 130 kW begrenzt. Kein herausragender Wert, aber immerhin war die Leistung in Test regelmäßig realisierbar. Weil sie zudem über einen breiten SoC-Bereich anlag, ging das Nachtanken in der Regel durchaus flott: Nach zehn Minuten Kabelzeit ist Strom für weitere 100 Kilometer Fahrt getankt. Anders als beim Leaf setzt Nissan beim Ariya von Anfang an auf den in Europa gebräuchlichen CCS-Stecker, so dass es eine große und wachsende Zahl an passenden Schnellladesäulen gibt.

Bild: Nissan