Der Urlaubssause mit Kind und Kegel steht also nichts mehr im Wege, sofern man nicht besonders schnell besonders weit fahren will. Auch im Astra Sports Tourer steht nur das aktuelle Stellantis-Batterieformat mit 54 kWh großer Traktionsbatterie zur Wahl. Laut WLTP reicht das für 413 Kilometer, die außerhalb der Stadt praktisch eher auf 300 Kilometer schrumpfen. Zumindest in unserem Fall zeigte der Bordcomputer nach Ende einer mit zurückhaltendem Gasfuß absolvierten Testrunde über Landstraßen, Autobahn und urbanes Geläuf bei aktivierter Klimaautomatik und frischen Außentemperaturen einen Verbrauch von 15,8 kWh an. Der Astra Electric ist also nicht nur auf dem Papier ein sparsamer Stromer. Angesichts der Nettokapazität von 51 kWh und einem Sicherheitspuffer wird man auf langen Touren aber dennoch praktisch alle 250 bis 300 Kilometer einen Ladestopp einlegen und sich für diesen außerdem noch etwas Zeit nehmen müssen.

Bild: Opel