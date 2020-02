Elektroauto-Hersteller Tesla braucht keine Werbung

„Neulich hatte ich einen Leihwagen, der hatte 65 Knöpfe“, erzählt der Tesla-Fan. In seinem Model S ließe sich neben ein paar Knöpfen am Lenkrad alles über den großen Bildschirm am Armaturenbrett regeln. Wer mit Hopp über Autos spricht, kann sich dessen Begeisterung kaum entziehen – er dürfte schon etliche Fahrer von dem amerikanischen Autobauer überzeugt haben. Einen Verbrenner fahren? „Nie wieder“. Vielleicht ein deutsches Elektroauto? „Grundsätzlich schon, aber sehen Sie sich nur mal das Cockpit an. Das gibt es so nirgends“, wirbt Hopp, während er seine Hände präsentierend auf das große Display der Mittelkonsole richtet. „Dieses Auto ist sieben Jahre alt – soll ich diese Zeit in Technik und Bedienung zurückgehen?!“.