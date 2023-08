Elektroauto-Hersteller Tesla-CFO Kirkhorn tritt überraschend zurück

Der Zeitpunkt von Kirkhorns Rückzug wirft auch ein neues Licht auf einen Tweet Musks vom Wochenende. „CEO ist ein fingierter Titel. Du brauchst einen Präsidenten, einen Controller, und einen Sekretär für eine C-Corp, aber die ganze Chief-[whatever]-Officer-Sache ist überflüssig“, heißt es am Sonntag auf Elon Musks X-Account. Obwohl Kirkhorns Abgang erst am Montagmorgen (Ortszeit) öffentlich wurde, hatte sie der CFO intern bereits am Freitag bekannt gegeben.



