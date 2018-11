Elektroauto Model 3 So hängt Tesla seine europäischen Konkurrenten ab

Dazu sollen die Modelle per Lastwagen vom Produktionsstandort in Fremont an die 4000 Kilometer entfernte Ostküste transportiert werden, wo der zweite Verkaufsschwerpunkt in den USA liegt. Das soll die Transportzeit auf dem amerikanischen Kontinent um rund einen Monat verkürzen. „Tesla hat gerade die Lkw-Kapazität erworben, um sicherzustellen, damit das Modell 3 bis zum 31. Dezember in den USA ausgeliefert werden kann, wenn es bis zum 30. November bestellt wird“, teilte Elon Musk per Twitter mit.