Elektroauto-Preiskämpfe Sorry, Mercedes – aber ich mag Rabattschlachten!

Anleger wollen immer mehr Dividende sehen. Das ist wenig überraschend – zumal Mercedes die Gier ständig selbst befeuert. Glaubt man der Konzernleitung, dann war die Rekordumsatzrendite des vergangenen Jahres von 14,6 Prozent im Autobereich nur der Anfang. Mercedes-Chef Ola Källenius will mit dem Stern noch viel höher hinaus, will eher Luxus- als Automarke sein. Also nicht Audi (Umsatzrendite 12 Prozent), sondern LVMH (18 Prozent).