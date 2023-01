Elektroauto Teslas Plan von millionenschweren Ausbau einer US-Gigafabrik

11. Januar 2023

Auch in Deutschland hat Tesla eine Gigafabrik. Bild: dpa Bild:

Der Elektroautobauer hat einen entsprechenden Antrag am Dienstag gestellt. Vorgesehen ist eine Investition über 776 Millionen Dollar in die Fabrik in Texas.