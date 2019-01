Elektroauto und Mobilität Den Reibach machen künftig nicht die Autobauer

Die Uneinigkeit lässt Ex-Rocket-Chef Heinemann pessimistisch in die Zukunft blicken. „Die Wahrscheinlichkeit, in einem rumpeligen internen Umfeld neue Kompetenzen aufzubauen, die auch noch best in Class sind, ist hochgradig unwahrscheinlich“, sagt er. Ein so politisch aufgeladenes Umfeld sorge dafür, dass kreative Köpfe entweder gar nicht erst kommen oder frühzeitig wieder abspringen. Auch arbeite es sich in einem Umfeld, wo es viel Reibung gibt, einfach nicht effizient.