Elektroauto Vision-S „Sony könnte ein großer Störfaktor sein“

Wie stehen die Chancen, dass Sony tatsächlich eines Tages Elektroautos auf den Markt bringen wird?



Bei der Enthüllung auf der CES in Las Vegas gab es keine Details zu Preisen, Reichweite, Ladezeiten und dergleichen. Es handelte sich also nicht um eine Produkteinführung oder gar eine Konzeptautoeinführung, sondern lediglich um ein Schaufenster. Damit ist also immer noch nicht klar, ob Sony tatsächlich beabsichtigt, ein solches Auto zu bauen, oder ob es bloß ein Vehikel ist, um den Autoherstellern zu zeigen, welche großartige Technologie sie für den Verkauf an die Industrie haben – allen voran Sensoren. Ich vermute, es ist Letzteres – aber unter Vorbehalt.