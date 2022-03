Elektroauto-Werk in Grünheide Teslas Betriebsgenehmigung ist da, aber die Frage nach dem Wasser bleibt ungeklärt

66 Aktenordner umfassen die 536 Seiten plus 23.700 Seiten Anlagen – die Ladung eines Kleinlastwagens. Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Grüne) betonte am Tag der endgültigen Entscheidung pro Tesla, wie umfangreich der Prozess gewesen sei, an dessen Ende feststeht: Die Fabrik in Grünheide bei Berlin, die erste des Elektroautobauers aus den USA in Europa, ist genehmigt.