Elektroauto-Werk in Grünheide Verwaltungsgericht gräbt Tesla das Wasser ab

Die am Freitagabend veröffentlichte Entscheidung der Kammer gibt den Klägern nun in formalen Fragen Recht. Die mündliche Verhandlung vor Gericht war in den vergangenen Monaten mehrmals verschoben worden. Der Termin am Freitag fand dann zeitgleich zu der Verkündung in Potsdam statt – und begann mit einer Rüge, weil die Öffentlichkeit fast aufgeschlossen war. Offizieller Grund für die begrenzte Anzahl an Sitzplätzen: die Coronapandemie. Die Anhörung dauerte bis in den späten Nachmittag, bevor sich die Richter zur Beratung zurückzogen.