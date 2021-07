Elektroauto Wie Teslas Batterie-Trick die Gewinne sprudeln lässt

Das Resultat: Während der Tesla-Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 1,6 Milliarden Dollar auf 10,2 Milliarden Dollar gestiegen sei, so Dudenhöffer, seien die operativen Kosten um 49 Millionen auf 1,57 Milliarden Dollar gesunken. Der Handel mit CO2-Verschmutzungsrechten spiele dagegen eine geringer werdende Rolle: „Trotz weniger Gewinn durch CO2-Gutschriften (-164 Millionen Dollar im Vergleich zum ersten Quartal) macht Tesla den Riesensprung im Gesamt-Gewinn.“



Mit den Kostensenkungen bei der teuersten Komponente des Elektroautos, der Batterie, bleibe Tesla „Benchmark“ für die klassischen Autohersteller. Spannend für die nächsten Quartale sei der Einsatz eines neuen, größeren Batteriezelltyps: „Dies wird in den nächsten Monaten erfolgen. Aus heutiger Sicht verspricht dies eine weitere deutlich Kostensenkung beziehungsweise Reichweitenerhöhung der Fahrzeuge.“



Mehr zum Thema: Tesla erzielt erstmals mehr als eine Milliarde US-Dollar Gewinn im Quartal. Firmenchef Elon Musk dämpft jedoch die Erwartungen fürs laufende Jahr – und gibt einen Ausblick für das neue Werk in Brandenburg.