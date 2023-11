Elektroautohersteller Tesla erhöht Löhne für Mitarbeiter in Grünheide

Tesla stellt in Grünheide seit März 2022 Elektrofahrzeuge her. Inzwischen arbeiten dort laut Unternehmen rund 11.000 Beschäftigte. Das Werk soll ausgebaut werden. Wie ein Insider der Nachrichtenagentur Reuters sagte, soll in Grünheide künftig ein günstiges Elektroauto zum Preis von 25.000 Euro gebaut werden. Tesla wollte sich dazu nicht äußern.



