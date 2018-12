Elektroautos 2019 wird das Jahr des Tesla – danach kommt die Wende

„Klappt es mit der Produktion und einem frühen Verkaufsstart von Model 3 in Deutschland, sind für Tesla insgesamt bis zu 20.000 Verkäufe hierzulande in 2019 möglich“, schreibt Dudenhöffer in einer Marktstudie. Damit läge Tesla weit über den Zahlen, die die erfolgreichsten Elektroautos 2018 in Deutschland erreichten.