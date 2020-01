Elektroautos Tesla-Aktie erreicht neue Rekorde

Musk hat vorgebaut. Das Vorziehen des Model Y, dessen US-Start ursprünglich erst für den Herbst des Jahres erwartet worden war, dürfte die Nachfrage in den USA in diesem und kommenden Quartalen beleben. Das Model Y deckt das derzeit populäre Segment der kleinen SUVs ab. Schon allein der wesentlich bessere und viel leichter zugängliche Kofferraum könnte etliche Model 3 Eigentümer zum Umstieg bewegen. Was wiederum den Gebrauchtmarkt mit Model 3 Fahrzeugen ankurbeln wird, zumal es neuerdings in Kalifornien auch Förderung für gebrauchte Elektrofahrzeuge gibt, wenn die Käufer bestimmte Einkommensgrenzen nicht überschreiten. Das bringt allerdings neue Herausforderungen für Tesla bei der Ladeinfrastruktur und dem Bereitstellen von Ersatzteilen. Allerdings steigert es die Zahl von Elektroautobesitzern. „91 Prozent von Elektroautoeigentümern würden wieder eins als nächsten Wagen kaufen“, so eine aktuelle Studie der Unternehmensberatung McKinsey über den weltweiten Elektroautomarkt. „Auch ohne das Model Y ist die Nachfrage stark“, beharrt Musk.