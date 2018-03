E-Auto: Regierung will Steckdosen mit bis zu 30.000 Euro fördern

Das Gesamtfördervolumen beträgt 300 Millionen Euro. Maximal zehn Prozent der Summe dürfen an einen einzelnen Antragsteller fließen. Dem Entwurf nach soll es für Normalladepunkte bis 22 Kilowatt maximal 3000 Euro geben, für Schnellladepunkte - etwa an Autobahnen - bis 100 Kilowatt 12.000 Euro, ab 100 Kilowatt aufwärts maximal 30.000 Euro. Mit der Förderung will die Regierung ihrem kaum noch erreichbaren Ziel von einer Million E-Autos im Jahr 2020 ein Stück näher kommen.