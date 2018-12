Elektroautos 2019 wird das Jahr des Tesla – danach kommt die Wende

Das Schicksal der Elektromobilität wird jedoch in andernorts entschieden: In China. Dort werden laut einer Untersuchung des Center of Automotive Management (CAM) schon im Jahr 2018 fast eine Million E-Fahrzeuge zugelassen. Damit würde laut Stefan Bratzel vom CAM der Anteil an Neuzulassungen am Gesamtmarkt von 2,7 auf 4,6 Prozent steigen. Die schlechte Nachricht für Hersteller von Audi über Mercedes bis Tesla: Zu 95 Prozent stammen diese Fahrzeuge von chinesischen Herstellern.