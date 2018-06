Elektroautos Das Eichrecht bremst Ladesäulen aus

Der Ausbau des Schnellladenetzes für Elektroautos in Deutschland geht voran. Am vergangenen Freitag eröffnete an der A3 nahe Limburg das niederländische Unternehmen Fastned seine erste Schnellladestation in Deutschland. Elektroautofahrer können dort mit bis zu 350 Kilowatt die Batterien ihrer E-Mobile fast so schnell aufladen wie das Nachtanken mit Benzin oder Diesel dauern würde. Mit derselben Ladeleistung lockt Konkurrent Ionity seit April an der Raststätte Brohltal an der A61.