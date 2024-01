Elektroautos Das Ende der Tesla-Epoche

Hinter dem Aufstieg Audis von einer langweiligen Spießermarke mit Qualitätsproblemen zur modernen Variante von BMW oder Mercedes in den 80- und 90er-Jahren stand Ferdinand Piech. Der einstige Audi- und Volkswagenchef aus dem Porsche-Piech-Clan war ein technisches Genie, dem so viel gelang, dass er irgendwann als unfehlbar galt. Erinnert Sie das an jemanden? Genau: Elon Musk. Auch er schien über Wasser gehen zu können: PayPal, Raketen, E-Autos – was er anpackte, schien zu funktionieren und alle Zweifler zu düpieren.