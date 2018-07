Elektroautos in Deutschland „Im Osten gibt es oft mehr Wölfe als E-Autos“

Offenbar mit Erfolg: Der Autozulieferer Jopp etwa nutzt E-Autos in der Firmenflotte, um Stromverbrauchsspitzen abzumildern. Wenn der Verbrauch durch den Maschinenpark bei Jopp am Abend sinkt, werden die E-Autos geladen. Teilweise geben sie den Strom bei Bedarf am nächsten Tag wieder an den Produktionsbetrieb ab.