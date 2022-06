Elektroautos Jedes E-Auto kann bei Tesla laden – und kaum einer versteht es

Deutsche Tesla-Fahrer dürften sich in diesen Tagen beim Laden am Supercharger verwundert die Augen reiben. Denn neuerdings können die Schnelllader von Tesla nicht mehr nur von Tesla-Fahrer genutzt werden. An 16 Ladestationen in Deutschland und an weiteren in der Schweiz, in Finnland, Dänemark und Luxemburg bekommen nun auch andere Marken Strom in Hochgeschwindigkeit.