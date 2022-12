Elektroautos mit Rekord-Rabatt Tesla fahren zum Opel-Preis

„Es gibt vermehrt Hinweise, dass Tesla von einem Produktionsengpass in einen Käufermangel laufen könnte“, schreibt Ferdinand Dudenhöffer, Direktor des Duisburger Center Automotive Research (CAR), in einer Marktanalyse für die WirtschaftsWoche. Einerseits kühle sich die Nachfrage ab, erläutert Dudenhöffer, andererseits erhöhe Tesla ständig die Produktion in seinen neuen Fabriken in China, USA und Deutschland. So stehen die Chancen gut, 2023 einen Tesla mit kräftigen Preisnachlässen zu bekommen: „Tesla kann die angestrebten, hohen Wachstumsraten nur mit erheblichen Incentives und Rabatten erreichen“, kommentiert Dudenhöffer.