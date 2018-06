Elektroautos Das Eichrecht bremst Ladesäulen aus

Am Ende könnte noch ein ganz anderer Ansatz interessant werden: Nicht die Ladesäule wird eichrechtskonform, sondern das Ladekabel. Ein solches Kabel hat das Berliner Start-up Ubitricity entwickelt – ursprünglich mit dem Ansatz, beim Parken am Straßenrand einfach an der nächsten Laterne Strom zapfen zu können. Das Kabel misst den geladenen Strom, überträgt die Daten per Mobilfunk-Modul in die Cloud, worüber dann später abgerechnet werden kann. Auf Ladesäulen übertragen heißt das: Der geeichte Strommesser in der Säule und die Zuordnung eines Ladevorgangs zu einem Kunden samt Speicherfunktion entfällt. Der Kunde sorgt mit seinem eigenen Ladekabel, das einen geeichten Strommesser enthält und nur ihm zugeordnet ist, selbst für die Abrechnung mit dem Anbieter.