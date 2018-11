Elektroautos statt Passat? VW-Aufsichtsrat plant Neuausrichtung für Emder Werk

Eine Sprecherin des Konzerns betonte, dass Volkswagen laufend „die optimale Belegung und Auslastung der Konzernstandorte“ überprüfe. Es werde an einer Lösung für Emden gearbeitet. Ob der Passat tatsächlich dem Bau neuer E-Autos am dortigen Werk weichen muss, kommentierte sie nicht. VW-Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann sagte in einer Stellungnahme, dass keinesfalls geplant sei, die generelle Produktion des Passats einzustellen: „Im Gegenteil, wir möchten unsere Markenpräsenz in diesem Marktsegment weiter ausbauen.“