Elektroautos Tesla-Aktie erreicht neue Rekorde

Stimmen die Gerüchte, dass das neue SUV, das Model Y, schon in wenigen Wochen an die ersten US-Kunden ausgeliefert wird? Ja. Die Produktion im Stammwerk Fremont ist bereits angelaufen. In diesem Jahr will Tesla weltweit mindestens eine halbe Million Fahrzeuge absetzen und Musk erwartet, dass die Nachfrage nach dem Model Y alles in den Schatten stellen wird.