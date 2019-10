Elektroautos Tesla geht durch die Decke

Dass Tesla im nachbörslichen Handel um fast 21 Prozent zulegte, liegt vor allem daran, dass Tesla-CEO Musk diesmal tatsächlich einen schon im vergangenen Jahr in Aussicht gestellten Termin halten konnte. Gegen viele Skeptiker und nach zwei Negativquartalen ist es dem Elektroautohersteller gelungen, im dritten Quartal einen Profit von 143 Millionen Dollar zu erwirtschaften. Wall-Street-Analysten hatten hingegen einen Verlust von bis zu einer viertel Milliarde Dollar erwartet.



Eine echte Leistung, da der Verkauf der von der Marge her weit lukrativeren Premiummodelle S und X eingebrochen ist, auch wegen ihres Alters und der Konkurrenz durch den Massenmarkt-Tesla Model 3. Erschwerend kommt hinzu, dass die Steuergutschrift in den USA mittlerweile auf unter 2000 Dollar zusammengeschmolzen ist und bis Jahresende ganz wegfällt. Ausgenommen der Anreize der jeweiligen US-Staaten, die beispielsweise in Kalifornien 2500 Dollar beträgt. Die Zahlen beweisen, dass das Massenmarktmodell für Tesla profitabel ist.