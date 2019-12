Elektroautos Tesla verliert erneut einen Fertigungschef

Denn am ersten Januar gibt es in den USA keine bundesweite Förderung für Tesla-Fahrzeuge mehr. Der Steuerkredit von einst 7500 Dollar war für Tesla am ersten Januar 2019 auf 3750 Dollar halbiert worden und ab Sommer auf 1875 Dollar geschrumpft. Tesla ist der erste Autohersteller in den USA, für den der bundesweite Steuerrabatt am 1. Januar völlig wegfällt, weil das Unternehmen über 200.000 Fahrzeuge in seinem Heimatmarkt ausgeliefert hat. Im März läuft die Förderung dann für General Motors aus.