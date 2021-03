Elektroautos VW lässt den Verbrenner fallen

Doch zumindest eine Zahl überraschte heute dann doch: 2030 will VW nicht mehr wie bislang geplant 35 Prozent rein elektrisch angeriebene Autos in Europa verkaufen, sondern rund 70 Prozent. Das passt ins Bild: Wohl schon vor 2035 könnte der Konzern komplett aus dem Verbrenner aussteigen, hat die WirtschaftsWoche in Konzernkreisen erfahren. Aber nun ist es offiziell: Mehr als zwei Drittel sind in zehn Jahren in Europa rein elektrisch. In USA und China sollen es über 50 Prozent sein. Hinzu kommen Hybride und Plug-in-Hybride, sodass dann kaum noch reine Verbrenner mit VW-Logo verkauft werden sollen.