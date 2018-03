Volkswagen nimmt sich Apple als Design-Vorbild für Elektroautos

Volkswagen orientiert sich bei der Konzeption seiner neuen Elektrofahrzeuge am Design von Apple und Bauhaus. "Wir definieren gerade die Volkswagen-Werte neu für das elektrische Zeitalter", sagte VW-Marken-Designchef Klaus Bischoff in einem Reuters-Interview. "Es geht darum, möglichst signifikant, puristisch und klar zu sein. (...) In der Einfachheit wohnt die Zeitlosigkeit und die Moderne, auch zu erkennen am Beispiel Apple und Bauhaus."