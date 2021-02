Elektroautos VW verkauft erstmals mehr E-Autos als Tesla – und das dürfte so bleiben

Weil im laufenden Jahr weitere starke Elektromodelle des VW-Konzerns in die Autohäuser kommen, dürften die Wolfsburger dauerhaft vor Tesla bleiben. Für Volkswagen zahlen sich nun die gigantischen Produktionskapazitäten aus: Der Konzern betreibt weltweit 125 Werke. Tesla dagegen hat vier Werke und will 2021 zwei weitere (Grünheide in Deutschland, Austin in USA) in Betrieb nehmen.