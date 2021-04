Elektroautos Warum unternimmt die Politik nichts gegen das Monopol an der Ladesäule?

Klimaschutzgesetze zwingen die Autobauer zu sauberen Alternativen. Das funktioniert, wie die derzeitige Flut neuer und oftmals ganz hervorragender E-Modelle zeigt. Beim Laden dieser Stromer dagegen hapert es, weil es an den nötigen gesetzlichen Vorschriften und Marktüberwachung mangelt. Die Folge: Es gibt zu wenige E-Tankstellen, das Laden ist umständlich, die Preise intransparent und häufig überteuert.



Das zeigt der Ladesäulencheck, den der Datendienstleister Statista und der Ökostrom-Anbieter Lichtblick jährlich erstellen. So kostete in der Untersuchung das Laden des Stroms für 100 Kilometer im BMW i3 an einer E.On-Ladesäule mitunter mehr, als das Benzin für dieselbe Strecke und ein vergleichbares Auto. An Ladesäulen des Energieversorgers Innogy gab es drei verschiedene Preise für die gleiche Leistung: Innogy kassierte 5,70 Euro für eine 100 Kilometer-Fahrt im BMW i3, bei Roaminganbietern, die markenübergreifendes Tanken ermöglichen, waren es bis zu 20 Prozent mehr.