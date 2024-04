Elektroautos Warum VW in China nicht vom Fleck kommt – und Xpeng dabei auch kaum hilft

Wie stark chinesische Autohersteller inzwischen bei der Innovation sind, zeigt ein neues Innovationsranking des Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach. Laut der Studie „dominieren chinesische Automobilhersteller die globale Elektromobilität auch in punkto Innovation immer stärker“. Die Auswertung von insgesamt 512 einzeln bewerteten Serieninnovationen des Jahres 2023 ergab, dass die chinesischen Hersteller einen Anteil von 45 Prozent der globalen Innovationsstärke haben. Die deutschen Hersteller VW, BMW und Mercedes kommen zusammen auf 20 Prozent. Zu den Unternehmen mit den stärksten Zuwächsen zählten die chinesischen Unternehmen Geely, SAIC und BYD.



Lesen Sie auch: Verzögerte E-Wenden – das knallharte Kalkül der deutschen Autoindustrie



Volkswagen erhofft sich in dieser Situation nun Hilfe des chinesischen E-Auto-Herstellers Xpeng. Die Wolfsburger kauften im vergangenen Jahr fünf Prozent des 2014 gegründeten Elektroauto-Start-ups für 700 Millionen Dollar. VW will nun mehrere Milliarden Euro in die gemeinsame Entwicklung von E-Autos stecken. Durch die Zusammenarbeit sollen vor allem die Kosten sinken. Eine eigens für China entwickelte E-Auto-Architektur werde sie im Vergleich zur deutschen Technik um 40 Prozent drücken, gab Volkswagen in dieser Woche bekannt. Auf Basis der neuen Technik sollen ab 2026 zwei Modelle auf den Markt kommen. Die neue Fahrzeugarchitektur sei ein entscheidender Schritt, um china-spezifische Fahrzeuge zu entwickeln und die Strategie „In China, für China“ voranzubringen, sagte Brandstätter.