Elektroautos Wer Golf und Model Y vergleicht, der schaut auf Äpfel und Birnen

Den Auftragsbestand für den Golf gibt VW zudem mit rund 90.000 Fahrzeugen an, was „sehr hoch“ sei. Der Bestand ist auch deswegen so hoch, weil VW bis heute mit Engpässen in der Teileversorgung kämpft. Dann werden natürlich kurzfristig weniger Autos zugelassen – aber wenn die Teile wieder reinkommen, werden die Autos gebaut und es gibt einen Nachholeffekt. Vor allem dürfte es dabei um Halbleiter gehen – hier dürfte allerdings Tesla die Nase vorn haben, weil sich die Amerikaner bei Lieferanten viel besser eingedeckt haben und die Nöte an dieser Stelle nicht so groß sind. Immerhin geht Volkswagen von „einer stabileren Teileversorgung im Laufe des nächsten Jahres aus“. Das werde sich „dann auch in den Auslieferungszahlen widerspiegeln“.