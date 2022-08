Elektroautos: Wie neuartige Batterien alle Rohstoffprobleme lösen könnten

Alsym kooperiert bereits mit einem Automobilhersteller, der dem Startup Batteriesysteme im großen Stil abnehmen will, sollte sich die Wasser-Batterie bewähren. Auch mit Herstellern von Zweirädern und Schiffen ist Alsym angeblich in Verhandlungen.

Nitin Nohria, Chairman von Alsym Energy und ehemaliger Dekan der Harvard Business School sagt: „Unser Team arbeitet an Batterien, die nicht nur den Leistungsansprüchen zu geringeren Kosten gerecht werden, sondern auch die meisten mit der Lieferkette verbundenen Herausforderungen vermeiden, die mit lithiumbasierten Technologien einhergehen.“ Nicht nur die Batterien seien nachhaltig, sondern auch das Geschäftsmodell von Alsym. Unlängst konnte Alsym bei einer neuen Finanzierungsrunde 32 Millionen Dollar einsammeln. Anfang 2023 will das Startup Tests in Autos von Kunden beginnen.