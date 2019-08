Elektrofahrrad Vom Start-up zum Marktführer dank des E-Bike-Hypes

Die Binova GmbH aus Dresden hat sich auf das Umrüsten von Trikes, Hand- und Liegerädern spezialisiert. Von knapp 2000 Euro an sind diese zu haben. „Vor allem der Rehabereich wird immer wichtiger“, so Geschäftsführerin Katja Söhner-Bilo. Etwa 100 solcher Spezialnachrüstungen übernimmt sie mit ihren 15 Mitarbeitern pro Jahr. Das kleine Unternehmen liefert nicht nur die elektrischen Antriebe, sondern auch die Software dazu. Damit können die Räder so umgerüstet werden, dass sie auch bei Lähmungen und Behinderungen bedient werden können.



„Nachrüsten ist sicher noch immer eine Nischenlösung“, räumt Pendix-Technikchef Christian Hennig ein. Doch es sei nachhaltiger, weil man sich kein neues Fahrrad kaufen müsse. Möglich machen das ein kleiner Elektromotor und ein rund 30 Zentimeter hoher Zylinder in mattem Schwarz, der mit seinem Design eher an eine Trinkflasche als an einen Akku erinnert. Der Motor wird am Tretlager eingebaut, die Lithium-Ionen-Batterie treibt ihn an. Je nach Ausführung bietet er zwischen 105 und 160 Kilometern Reichweite. Kosten: von 1500 Euro aufwärts.