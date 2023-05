Elektrofahrzeuge Niedergang der britischen Autoindustrie seit dem Brexit

Rishi Sunak scheint unterdessen gewillt zu sein, Geld in die Hand zu nehmen, um weitere Verwerfungen im britischen Automobilsektor abzuwenden. Berichten zufolge hat das Schatzamt Jaguar Landrover 500 Millionen Pfund angeboten, damit der Konzern sein geplantes Batteriewerk in Großbritannien ansiedelt und nicht wie angedacht in Spanien. Der indische Tata-Konzern, dem JLR gehört, soll in Kürze seine diesbezügliche Entscheidung bekannt geben. Um die Entscheidung zu erleichtern, hat die Regierung Tata offenbar ein weiteres erstaunliches Angebot unterbreitet: So soll der Konzern weitere 300 Millionen Pfund erhalten, um damit die Dekarbonisierung seines Stahlwerks in Port Talbot in Wales zu finanzieren.