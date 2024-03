Elektromobilität Börsengang der Batterie-Tochter PowerCo nach Produktionsstart möglich

Die Batteriefabriken in Salzgitter, dem spanischen Valencia und St. Thomas in Kanada sollen bis 2027 in Betrieb gehen. Auftakt machen soll Salzgitter, wo noch in diesem Jahr die Vorserienproduktion startet. Derzeit werden dort zwei Produktionslinien mit einer Kapazität von jährlich jeweils 20 Gigawatt gebaut. Eine weitere Fabrik in Europa stehe derzeit sowohl aus Wettbewerbs- als auch aus Kostensicht nicht zur Debatte, sagte Schmall. Zuletzt hatte sich insbesondere Tschechien für eine weitere Batteriefabrik stark gemacht. Allerdings schwächelt die Nachfrage nach Elektroautos. Nach dem Wegfall der staatlichen Förderung in Deutschland ist der Absatz eingebrochen.