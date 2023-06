Elektromobilität Das steckt hinter Toyotas neuer E-Auto-Strategie

Die erste Lithium-Feststoff-Batterie kündigte Toyota für 2027 oder 2028 an. Bei einer Reichweite von 1.200 Kilometer sollen sich diese Akkus, die als heiliger Gral des Elektrozeitalters gelten, in zehn Minuten wiederaufladen lassen. In der Vergangenheit hatte Toyota sogar davon gesprochen, solche Feststoffakkus bereits in der ersten Hälfte der Zwanzigerjahre kommerziell einzusetzen. Das Unternehmen besitzt über 1.000 Patente für diese neuartigen Lithium-Akkus, an der alle Hersteller weltweit fieberhaft arbeiten. „Wir sind entschlossen, bei Batterien weltweit führend zu sein“, erklärte Cheftechniker Nakajima.