Elektromobilität Die Rabattschlacht um E-Autos hat begonnen

Das zeigt sich auch in den Zahlen der weltweiten Neuzulassungen von E-Autos: In den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 wurden in China, Europa und den USA insgesamt mehr als 4 Millionen vollelektrische Fahrzeuge neu zugelassen, das sind 36 Prozent mehr als noch 2022, wie ein Bericht des Center of Automotive Management (CAM) zeigt. Dabei bleibt China mit weitem Abstand globaler Vorreiter in der E-Mobilität. Zwischen Januar und Juni 2023 wurden in der Volksrepublik rund 2,6 Millionen E-Autos neu zugelassen. Insgesamt liegt der Anteil bei 23 Prozent in den ersten sechs Monaten – damit ist fast jedes vierte neu zugelassene Auto in China vollelektrisch. In Europa sind es 14,3 Prozent, in den USA 7,3 Prozent in dem ersten Halbjahr von 2023.