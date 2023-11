Elektromobilität „E-Autos werden eher hell gekauft“

Wenn ich die Außenfarbe gewählt habe – was soll innen passieren?

Ich persönlich bin riesiger Fan davon, wenn es ein holistisches Design ist und wenn wirklich alles perfekt zusammenpasst. Wenn also der Karosserieton im Innenraum wieder aufgenommen wird – sei es in Form von lackierten Paneelen oder nur in der farblich abgestimmten Naht der Ledersitze. Generell gilt aber: Erlaubt ist, was gefällt. Wir wollen den Kunden in seiner individuellen Freiheit möglichst wenig einschränken. Es gibt allerdings auch Kombinationen von Karosserie- und Lederfarben, die sich in unserem Online-Konfigurator nicht auswählen lassen, weil sich die Töne einfach komplett beißen würden.



