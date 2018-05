Elektromobilität: E-Revolution aus Skandinavien

Einer mit dem die Münchner an so einer voll digitalen Fabrik arbeiten, ist das schwedische Start-up Uniti. Vor gut zwei Jahren als Ausgründung einer Universität gestartet, baut das Unternehmen im südschwedischen Malmö seit kurzem Elektroautos. Gerade hat der schwedische Hersteller sein erstes Modell, den Uniti One, vorgestellt, ein voll elektrisch angetriebenes Stadtauto mit Flügeltüren, erhältlich als Zwei,- Vier- und Fünfsitzer. Der futuristische ultraleicht-Flitzer wird aus Kohlefaser- und Bioverbundwerkstoffen gefertigt und wiegt maximal 400 Kilogramm. Ab 2019 startet der Verkauf.