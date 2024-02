Elektromobilität Warum das unbezahlbare Elektroauto ein Mythos ist

Zwar empfehlen die E-Auto-Hersteller das Laden an der Wallbox, liefern in der Regel aber ein Ladekabel zum Anschluss an eine gewöhnliche 230-Volt-Steckdose mit. Die Elektronik in diesen Ladekabeln drosselt den Stromfluss so weit, dass Steckdose und Stromnetz nicht überlastet werden. Die Autos ziehen dann oft nicht mehr Strom als ein Toaster und deutlich weniger als ein gewöhnlicher Durchlauferhitzer. Positiver Nebeneffekt: Die Batterie des Autos wird wegen des geringen Stromflusses sehr schonend geladen und behält länger ihre Speicherkapazität.