Elektromobilität Eine Stadt unter Strom

Am Eingang des gewaltigen Firmensitzes, in dem 20 000 der insgesamt 200 000 Beschäftigten des Unternehmens arbeiten, steht ein neues Pkw-Modell mit schwarz-weißem Tarnmuster. Lautlos gleitet ein Denza vorbei, einer jener Edelstromer, den BYD in einem vor acht Jahren gegründeten Joint Venture mit Daimler entwickelt hat und seit 2014 in Serie fertigt. Und über den Köpfen der Mitarbeiter, die auf dem Werksgelände entlanglaufen, rauscht bereits das nächste Projekt hinweg. BYD baut Einschienenbahnen, in denen die Menschen in den Metropolen der Zukunft über den Stau hinwegschweben sollen. Die Cloud Tracks sind weit mehr als eine kühne Vision: In einigen chinesischen Städten sowie auf den Philippinen haben die Planungen bereits begonnen. Die Baukosten, so das Versprechen von BYD, sollen nur noch ein Zehntel dessen betragen, was derzeit für eine eigene U-Bahn anfällt.