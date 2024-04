Elektromobilität Ist Chinas Offensive die Rettung des günstigen E-Autos?

„Chinesen werden in Westeuropa absehbar in den nächsten Jahren nicht der Retter für den kleinen Geldbeutel sein, sie wollen keine Billigheimer sein“, sagt Kupferschmidt. Frachtkosten, Marketing und Zölle würden ohnehin viel vom Vorteil der niedrigeren Herstellungskosten aufzehren. „Das könnte sich mit eigener Produktion in Europa aber etwas ändern“, gibt Kupferschmidt zu bedenken. Chery kündigte unlängst den Aufbau einer eigenen Produktion in Spanien an. Dafür ziehen die Chinesen mit einem Gemeinschaftsunternehmen in ein ehemaliges Nissan-Werk in Barcelona. BYD will derweil in einer eigenen Fabrik in Ungarn produzieren.