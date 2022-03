Elektromobilität Jetzt droht BMW von der Konkurrenz überholt zu werden

Oliver Zipse gibt sich kundenfreundlich: „Wir bleiben offen für alle Technologien, solange unsere Kunden diese nachfragen“, sagte der BMW-Chef heute in der Jahrespressekonferenz. Sein Beweis: Der neue 7er, der im April vorgestellt wird, werde weiter in allen Ausführungen erhältlich sein, so Zipse: Er sei „das nächste Ass unserer erfolgreichen Wachstumsstrategie im Luxussegment. Er ist die einzige Luxuslimousine mit echter Antriebsvielfalt – BEV, Plug-in-Hybrid, moderne Verbrenner.“