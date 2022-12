Elektromobilität Lichtblick: Ladesäulenbetreiber könnten Strom bis zu 50 Prozent günstiger anbieten

Entlastungen der E-Auto-Fahrer gebe es allerdings kaum, so Adam. Denn in vielen Regionen hätten die Anbieter von Ladestrom Monopolstrukturen aufgebaut. Mangels Wettbewerb gebe es keine Notwendigkeit, Zusatzeinnahmen an die Kunden weiterzugeben. Auch in neue Ladesäulen investierten die Monopolisten nur ungern: „Erst mal wollen sie, dass die bestehenden stark ausgelastet sind“, so Adam.