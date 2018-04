Elektromobilität: Peugeot gründet Sparte für Elektro-Autos

Die Plattform ist flexibel ausgelegt, was als großer Vorteil gilt: Autos mit ganz unterschiedlichen Antrieben können so kostengünstig in einer Fertigungslinie gebaut werden. Ob ein Benziner, Diesel, Hybrid oder reiner E-Antrieb eingebaut wird, ist in der Produktion egal. Damit kann PSA – in der Theorie – schnell auf die Kundennachfrage reagieren. „Niemand weiß, wann sich die Nachfrage in welchen Märkten zu welchen Technologien hin entwickelt“, so Tavares in Genf. „Mit der Plattform sind wir aber flexibel genug aufgestellt, auf das 'Chaos' reagieren zu können.“